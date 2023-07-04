Robert Lewandowski’nin ardından gol ve golcü problemi yaşayan Bayern Münih, bu soruna kesin bir çözüm buldu.

Bayern Münih’in efsane oyuncusu Thomas Müller, İngiliz golcü Harry Kane’in Alman devine transferini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Yaz transfer döneminde Tottenham’dan ayrılıp, Bayern’e katılması beklenen oyuncunun büyük bir isim olduğuna dikkat çeken Müller Bild’e yaptığı açıklamada, şu ana dek Kane’i beğenmeyen kimseyle karşılaşmadığını söyledi.

Takıma katılacak yeni transferleri tanımak için sabırsızlandığını belirten Müller, Guerreiro ve Laimer’in kadroya büyük bir güç katacağını söyledi.

Krallığı Haaland'a kaptırdı

Bayern’in önümüzdeki günlerde Kane ve Kim Min-Jae’yi de kadrosuna katması beklenirken, dünyaca ünlü her iki oyuncunun da Thomas Tuchel’in takımına nasıl bir katkı yapacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 38 Premier Lig karşılaşmasının tamamına ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki Kane, bu maçlara 30 gol sığdırmayı başarsa da gol krallığı yarışında olağanüstü bir sezon geçiren Erling Haaland’ın gerisinde kalmıştı. Premier Lig’de 213 golü bulunan Kane’in de Bayern Münih forması giymek istediği biliniyor.