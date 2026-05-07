Thierry Henry televizyonda Hollandalılar hakkında dakikalarca konuştu: "Onun bir posteri vardı bende"

CBS Sports stüdyosundan güzel görüntüler: Thierry Henry, toplam futbol hakkında dakikalarca süren bir anlatımda bulundu; Fransız futbolcuya göre bu futbol tarzının kökeni üç Hollandalıya dayanıyor.

Henry, Çarşamba akşamı "toplam futbolun soy ağacı" hakkında ders veriyor. Bunun doğrudan sebebi, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşma; iki teknik direktör, Vincent Kompany ve Luis Enrique, aynı zamanda toplam futbolun iki savunucusu.

Henry, yılları geriye sarıyor: total futbolun köklerine. O kökler bir Hollanda bahçesinde yatıyor, diyor. "Her şey Rinus Michels ile başladı. Küçük Hollanda bir şey icat etti ve futbol dünyasının geri kalanı bunu benimsedi," diyor eski golcü CBS Sports'ta.

"Birçok kişi 1971 Şampiyonlar Ligi finalini hala hatırlayabilir. Ajax, Dick van Dijk ve Arie Haan'ın golleriyle Panathinaikos'u yendi. Her şey o zaman başladı. Dediler ki: işte böyle oynamak istiyoruz ve bu şekilde de kazanabiliriz."

Toplam futbolun soy ağacı Barselona'da daha da yayıldı. "Michels ve Cruijff İspanya'ya gitti," diye devam ediyor Henry. "Cruijff, Michels'in fikrini sahada hayata geçiren oyuncuydu. Real Madrid'i 5-0 yendiler ve daha sonra on dört yıl sonra ilk kez İspanya şampiyonu oldular. Hollanda ve Barselona'da o bir tanrıdır."

Henry, Michels'in Hollanda'ya tarihindeki tek büyük turnuva zaferini kazandırdığı 1988 Avrupa Şampiyonası'ndan bahsetmeye başlıyor. "İnsanlar merak ediyordu: milli takımla da bu şekilde kazanabilir misin? Finaldeki Marco van Basten'in attığı golün posteri odamda asılıydı. Çocukken ona hayrandım."

"Bu arada Cruijff de teknik direktörlüğe başlamıştı," diye devam ediyor Henry. Michels gibi: önce Ajax'ta, ardından Barcelona'da. 1987'de Van Basten'in golüyle Avrupa Kupası II'yi kazandı. 1992'de Barcelona ile Avrupa Kupası I'i kazandı. Ancak 1994'te Barcelona, Şampiyonlar Ligi finalinde AC Milan'a 4-0 yenildi."

"Herkes total futbolun bittiğini düşünüyordu. Ama bu stil o gün ölmedi." Henry'ye göre bu, yine başka bir Hollandalıya borçluydu: Louis van Gaal. Henry, Van Gaal'ın total futbola taktiksel bir boyut kattığını savunuyor.

"Ve bu, geçen hafta Kompany ile Enrique arasında gördüğümüz şeye yol açtı (PSG ile Bayern arasında 5-4 biten maçta, ed.), ancak her şey Rinus Michels ile başladı. Hollanda gibi küçük bir ülke, herkesin takip ettiği bir şey yarattı. Bir miras."