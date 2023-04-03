Fransız futbolunun efsane ismi, eski takım arkadaşının PSG taraftarları tarafından ıslıklanmasına tepki gösterdi.

Barcelona’nın eski yıldızı Thierry Henry, eski takım arkadaşı Lionel Messi’nin Lyon maçında bazı PSG taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmasına anlam veremediğini söyledi.

PSG taraftarlarının yaptıklarını utanç verici olarak nitelendiren Fransız efsane, Messi’nin Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmamasını ve yeniden Barcelona’ya dönmesi gerektiğini belirtti.

Henry ne söyledi?

2007-2010 yılları arasında Arjantinli oyuncuyla birlikte top koşturan Henry, “Kendi taraftarın tarafından ıslıklanmak utanç verici bir görüntü. Messi bu sezon 13’er gol ve asist yaptı. Takımının en iyi oyuncularından biri. Kişisel olarak düşündüğümde Avrupa’daki kariyerini Barcelona’da noktalamasını isterim. Ondan sonra ise neler yapacağını bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse Barcelona için yaptığı onca şeyden sonra oradan ayrılma şekli hiç hoşuma gitmedi. Futbola duyulan sevgi için bile yeniden Barça’ya dönmeli” dedi.

Kariyeri boyunca tamamı Barcelona’da oynadığı dönemde olmak üzere yedi kez Ballon d’Or kazanan Messi, son büyük başarısını milli takım ile yaşamıştı. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı’nın en önemli ismi olan Messi’nin sezon sonunda bitecek kontratını uzatmaması ve mali problemlere çözüm bulunması halinde yeniden Barcelona’ya dönmesi bekleniyor.