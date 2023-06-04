Fransız futbolunun efsane futbolcularından Thierry Henry eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain tarihine damgasını vurduğunu ancak Fransa’dan ayrılırken, kulüple özdeşleşmediğini söyledi. Oynadığı iki yılda iki kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi'nin Fransa günlerini değerlendiren Henry, Messi’nin PSG taraftarlarının kalbine giremediğini belirtti.
Ne söylendi?
"İnsanlar Messi'nin burada kazandığı iki şampiyonluğu belki küçümseyecek ancak iki yılda iki şampiyonlukla kulüp tarihine damga vurduğunu söyleyebiliriz.
Yeni bir ülkeye gittiğinizde alışmak zordur. Messi buna rağmen oldukça başarılı iki yıl geçirdi ve istatistikler de bunu gösteriyor. T
araftarların favori oyuncusu olmanız için bir takımda uzun süre kalmanız gerekir ve Mbappe’nin olduğu takımda bu pek kolay değil.
Paris’teki taraftarlarla konuştuğumuzda, Messi’nin kulüple özdeşleşmediğini söylüyorlar”
Messi ile 2007-2010 yılları arasında Barcelona’da birlikte top koşturan Henry, bu süreçte iki La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
Barcelona’dan ayrıldıktan sonra PSG’nin yolunu tutan Messi ise bu sezon etkili bir performans ortaya koymasına rağmen takımın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hedefini gerçekleştirememesi üzerine sık sık taraftarlardan tepki görmüştü.