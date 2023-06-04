Fransız futbolunun efsane futbolcularından Thierry Henry eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain tarihine damgasını vurduğunu ancak Fransa’dan ayrılırken, kulüple özdeşleşmediğini söyledi. Oynadığı iki yılda iki kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi'nin Fransa günlerini değerlendiren Henry, Messi’nin PSG taraftarlarının kalbine giremediğini belirtti.

"İnsanlar Messi'nin burada kazandığı iki şampiyonluğu belki küçümseyecek ancak iki yılda iki şampiyonlukla kulüp tarihine damga vurduğunu söyleyebiliriz.

Yeni bir ülkeye gittiğinizde alışmak zordur. Messi buna rağmen oldukça başarılı iki yıl geçirdi ve istatistikler de bunu gösteriyor. T

araftarların favori oyuncusu olmanız için bir takımda uzun süre kalmanız gerekir ve Mbappe’nin olduğu takımda bu pek kolay değil.

Paris’teki taraftarlarla konuştuğumuzda, Messi’nin kulüple özdeşleşmediğini söylüyorlar”