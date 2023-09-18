Thierry Henry, Lionel Messi’yi överken PSG’yi eleştirdi

Arjantinli yıldızla Barcelona’da takım arkadaşlığı yapan efsane futbolcu, Messi’nin PSG’de kendisine uygun olmayan bir yapıyla karşılaştığını söyledi.

Fransa U21 Milli Takımı’nın başına geçen Thierry Henry, eski takım arkadaşı Lionel Messi’ye PSG forması giydiği dönemde yapılan eleştirileri değerlendirdi. Messi’nin Kylian Mbappe ve Neymar gibi oyuncularla birlikte oynadığını belirten Henry, Inter Miami’de ipleri eline almış gibi görünen Arjantinli yıldızın bu şartlar altında takıma liderlik yapamamasının normal olduğunu söyledi.

Henry ne söyledi?

Messi’nin PSG forması giydiği dönemde spot ışıklarını Mbappe ve Neymar ile paylaştığını belirten Henry, “Messi’nin performansı beni hiç şaşırtmadı çünkü ilk geldiğinde bu takımda oynamanın baş ağrısına neden olacağını söylemiştim. Bahsettiğim şey PSG’nin yapısı ve organizasyonu. Aynı anda sahada hem Messi’yi hem Neymar’ı hem de Mbappe’yi nasıl tuttuklarını anlamıyorum” dedi.

Messi’nin takımın tek patronu olduğu yapılarda daha başarılı olduğunu savunan Henry, “Arjantin takımıyla oynadığında, bir yapı vardı. Üç Messi yok, sadece o var. Onu tek başına patron olduğu bir çerçeveye koyarsınız böyle bir yapıda parlayan isim olur. Benzer bir durumu ben de Arsenal’den Barcelona için ayrıldığımda yaşadım ve bu yaşandığı zaman ağlamıştım” şeklinde konuştu.