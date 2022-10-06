Arsenal efsanesi, iki süperstar arasındaki tercihini yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yavaş yavaş yaşlanmasının ardından dünya futbol kamuoyunun kuşkusuz yeni bir büyük rekabete ihtiyacı var.

Böylesine bir rekabete en yakın olan ikili ise Erling Haaland ve Kylian Mbappe.

İki futbolcu da kendisini kanıtlamış durumda ve şu anda en üst seviyedeler. Bu da doğal olarak bazı kıyaslamaların şimdiden başlamasına neden oldu.

Bu kıyaslamalardan birini yapan ise eski futbolcu Thierry Henry'ydi.

Ne söylendi?

İki futbolcuyu kıyaslayan Arsenal efsanesi, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Erling Haaland bir yılda kolayca 50 gol atabilir, bir maçta altı gol de atabilir. Manchester City, onunla rahatça sonuca ulaşabilir.

"Ancak bana sorarsanız, etrafında takım kuracağım oyuncu Kylian Mbappe olur."

Henry daha önce ne söylemişti?

Fransız eski yıldız, eylül ayında yaptığı açıklamada iki futbolcuyu kıyaslamış ve şu yorumu yapmıştı:

"Mbappe yaratabilir ve bitirebilir. Haaland ise yaratamaz, o sadece bitirir. Mbappe sağda ve solda oynayabilir, ortada oynayabilir. Haaland ise sadece ortada oynayabilir.

"Haaland tabii ki muhteşem bir oyuncu ve City, onunla geçen sene Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi maçını kazanabilirdi. Ancak oyum şimdilik Mbappe'ye."