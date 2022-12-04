Thibaut Courtois: Hiçbir şey kazanmayan altın nesil olmaz!

Belçika'nın dünyaca ünlü kalecisi, Dünya Kupası'nda aldıkları sonuçları utanç verici olarak nitelendirdi.

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Belçika'nın Real Madrid forması giyen kalecisi Thibaut Courtois, Belçika'nın sahip olduğu milli takımın altın jenerasyon olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Başarısızlığı kabul eden Courtois, Katar'da aldıkları sonuçları utanç verici olarak nitelendirdi ve sorumluluğu üstlendi.

Courtois ne söyledi?

"Bu Dünya Kupası'nda ve geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda kendimiz gibi oynamadık. Bu durum biraz utanç verici. Şimdi milli takımda neler olacağını ve kimlerin kalıp kalmayacağını göreceğiz. Futbol hızlı bir şekilde devam ediyor. Mart ayında Avrupa Şampiyonası için eleme maçları oynayacağız. Hiçbir şey kazanmayan bir grubu, 'Altın nesil' olarak değerlendirmek zor. Biz altın nesil değiliz ama Avrupa'nın dört bir yanından çok yetenekli ve harika oyunculara sahip olduğumuz doğru ve Rusya'daki Dünya Kupası'nda gerçekten de iyi bir futbol oynadık"

Courtois'in bu eleştirileri öncesinde Belçika Milli Takımı'nın son durumunu değerlendiren Kevin De Bruyne Dünya Kupası'nı kazanabilmek için çok yaşlı bir takım olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda da yer almak isteyen 30 yaşındaki Courtois, milli takımda oynamaya devam edeceğini söyledi.