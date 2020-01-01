Thiago Silva'nın menajerinden transfer sinyali

PSG forması giyen Breziyalı stoper Thiago Silva eski takımı Milan’a dönebilir.

Fransız ekibi PSG’de top koşturan 35 yaşındaki Thiago Silva, daha önce üç sezon forması giymiş, lig şampiyonluğu yaşayan son kadroda yer almıştı.

Thiago Silva’nın PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Futbolcunun menajeri Paulo Tonietto yaptığı açıklama ile Milan’a açık kapı bıraktı.

Milan News’a konuşan Tonietto, “Futbolda her şey mümkün. Salgın nedeniyle beklememiz gerekiyor. Thiago, Milan’ı gerçekten çok seviyor. Taraftarın da kendisini ne kadar sevdiğini iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Thiago Silva geçtiğimiz kasım ayında France Football’a yaptığı açıklamada PSG ile sözleşmesini yenilemeye sıcak baktığını söylemiş ancak bu konuda kulüpten bir girişimde bulunulmamıştı.

Tecrübeli savunmacı, “Paris hayatımın bir parçası, hikayem oldu. Bunu kimse bende alamaz. Kendimi Fransız gibi hissediyorum. Sekiz yıldır buradayım. Vatandaşlığım da var. Umarım yakında kulüple bu konuyu oturur konuşuruz” demişti.

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