Thiago Silva resmen Chelsea'de

Chelsea, PSG ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki savunma oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

, ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Thiago Silva'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Brezilyalı oyuncu kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Chelsea'de olduğum için çok mutluyum. Frank Lampard'ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olacağım için heyecanlıyım. Stamford Bridge'e çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Thiago Silva, Chelsea'nin yeni sezon öncesi yaptığı beşinci transfer oldu. İngiliz devi daha önceden Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ı kadrosuna katmıştı.