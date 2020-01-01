Thiago Silva gözünü çifte kupaya dikti

Brezilyalı yıldız Thiago Silva bu yıl iki kulvarda birden zafere ulaşmak istiyor

Kariyerinde AC ve PSG gibi seçkin kulüplerle önemli başarılara imza atan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva bu kez de gözünü formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupasına dikti.

36 yaşında olmasına karşın yüksek performansını koruyan ve üst düzey futbolda hedefleri olan Silva, İngiliz ekibiyle bu yıl iki kulvarda birden başarıya ulaşarak kariyerinde yeni bir zirve yakalamak istiyor.

Thiago Silva bugüne kadar PSG ile 7, Milan ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. milli takım formasıyla bir kez de Copa America kupasını kaldıran savunmacı, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde de mutlu sona ulaşmadan kariyerini noktalamak istemiyor.