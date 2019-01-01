Theo Hernandez resmen Milan'da
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Serie A takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı.
Milan Kulübü, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
👊🏼 Aquí. Ahora. Towards the future: @TheoHernandez 👊🏼#ForzaMilan pic.twitter.com/CxumWst73c— AC Milan (@acmilan) July 6, 2019
Milan'ın bu transfer için 20 milyon euro bonservis ödediği basına yansıdı.
Geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.