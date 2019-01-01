Theo Hernandez resmen Milan'da

İtalyan ekibi, Fransız sol bek Theo Hernandez'i Real Madrid'den transfer etti.

takımlarından , Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı.

Milan Kulübü, İspanya'nın takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

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Milan'ın bu transfer için 20 milyon euro bonservis ödediği basına yansıdı.

Geçen sezon 'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.