The Simpsons'a göre 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu Brezilya

Geleceğe dönük isabetli tahminleriyle izleyenleri her defasında şaşırtmayı başaran The Simpsons'a göre Dünya Kupası Brezilya'nın olacak.

Televizyon tarihinin en ünlü animasyonlarından biri olan ve 1989'da başladığı yayım hayatına devam eden The Simpsons'a göre 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu finalde İspanya'yı mağlup edecek olan Brezilya olacak.

Daha önce çok sayıda ileriye dönük tahmininde başarılı olan Springfield ailesi, 25. sezonun 16. bölümünde Dünya Kupası tahmini yapmıştı.

Söz konusu bölümde Homer'ın hakem olduğu Katar'daki Dünya Kupası finalinde tartışmalar yaşandığı gözlenirken, mutlu sona ulaşan taraf Brezilya oldu.

İlk rakipleri Sırbistan

Brezilya'nın animasyon serisinin tahminini gerçeğe dönüştürebilmek için öncelikle Sırbistan, İsviçre ve Kamerun'dan oluşan G Grubu'nu ilk iki sıra içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'ni 17 maç sonunda 14 galibiyet ve üç beraberlikle tamamlayan Tite'nin öğrencileri, Katar biletini namağlup elde etmişti.

Kadrosunda Neymar, Vinicius Junior, Antony ve Gabriel Jesus gibi dünyaca ünlü çok formda çok sayıda yıldız oyuncu bulunduran Brezilya, turnuvadaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.