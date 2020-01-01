The Best adayları açıklandı

2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.

Salgın tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek ödül töreni, 17 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

5. FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlenecek.

Daha fazla takım

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Finalistler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

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Robert Lewandowski ( )

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En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique )

Pernille Harder ( )

Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker ( )

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak ( )

En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler ( )

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi kadın teknik direktör

Emma Hayes ( )

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman ( Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü

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Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Serie A)

Son Heung-min ( - / İngiltere Premier Lig)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / )