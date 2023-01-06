2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

Yeni hakemler kimler?

Buna göre, Spor Toto Süper Lig hakemleri arasına altı yeni hakem eklendi.

Burak Pekkan, Cihan Aydın, Turgut Doman, Direnç Tonusoğlu, Yiğit Aslan ve Murat Erdoğan, ligin yeni hakemleri oldu.

Böylece Süper Lig'deki hakem sayısı 29'a yükselirken; Merkez Hakem Kurulu, istifa eden Özgüç Türkalp'in yerine yeni isim atamadı.

Mehmet Büyükekşi ne söyledi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin tüm maçlardaki VAR konuşmalarının açıklanması isteği üzerine Hürriyet'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. Yedi yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı.

"Spekülasyonları ortadan kaldırmak için VAR kayıtlarını yayınladık. Ofsayt çizgisi çizilemeyince, kayıtları vermeden 'Ofsayt' deseydik, değildi. 'Faul' desek değildi. Bir defalık yayınladık.

"Hakemlerimiz bizim için değerli ama hatalarımızı kabul etmemiz lazım. Hakem hatası olduğunu gördük. İki VAR kaydında da kötü niyet yok, kimsenin kafasında soru işareti olmasın biz şeffafız."