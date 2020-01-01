TFF harcama limitleri nasıl belirleniyor?

TFF, Süper Lig kulüplerinin 2020-21 sezonundaki harcama limitlerini belirledi. Peki harcama limitleri hangi kriterlere göre belirleniyor?

Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Süper Lig kulüpleri için belirlenen 2020-21 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

>> Süper Lig takımlarının harcama limitleri

Takım harcama limitlerine neler dahil?

Belirlenen harcama limitleri, sadece takımlar için izin verilen transfer bütçesi anlamına gelmiyor.

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Takım harcama limitlerine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri, transfer harcamaları ve menajer ücret giderleri de dahil ediliyor.

Takım Harcama Limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında brüt tutarlar (vergiler dahil, KDV hariç ) dikkate alınıyor.

TFF, takımların harcama limitlerini nasıl belirliyor?

Takımların harcama limitleri birçok değişken kritere göre belirleniyor.

Kulüplerin futbolcu maaş bütçeleri, gelir giderleri, oyuncu satışları, sponsorluk gelirleri gibi bütçelerin ana gelir kalemlerini oluşturan maddeler en önemlileri ancak bunlar dışında birçok değişken faktör de söz konusu.

TFF'nin belirlediği Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Tallimatı'nda "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Belirlenmesi" başlıklı 89. Madde'de yer alan veriler şöyle:

Gelir Kalemleri

Gişe gelirleri

Sponsorluk ve reklam gelirleri

Yayın gelirleri

Ticari faaliyet gelirleri

UEFA gelirleri

Diğer faalyet gelirleri

Transfer gelirleri

Duran varlık satış kârı

Duran varlık değerleme farkları

Gider ve Maliyet Kalemleri

Ürün satış maliyetleri

Futbolcu / Teknik kadro / Menajer ücret giderleri

Diğer personel ücret gideri

Diğer faaliyet giderleri

Transferlere ilişkin giderler

Finansman giderleri

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanıyor:

Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyonu üzerinden hesaplama yöntemi

2020-21 sezonunda takım harcama limitleri bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplandı.

Takım harcama limitleri nasıl artırılabilir?

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri aşağıda belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek:

Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı

Bütçe kalemleri içerisinde T-2, T-1 ve T sezonlarında ortalama değerler üzerinden artış hedefleyen kulüpler gerekçeleriyle birlikte denetçi görüşünü içeren raporlarını TFF’ye sunacak ve TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı sonrasında beklenen gelir artışının 3’te 1’i yeni harcama limiti olarak belirlenebilecektir

Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı

Sermaye artış yöntemi ile öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüplerin sermaye artış işlemi sonrasında sermaye artış bedelinin 3’te 1’ini denk hesap açığına bakılmaksızın Takım Harcama Limitlerini artırmak için kullanabileceklerdir.

UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, kulüplerin UEFA müsabakaları grup aşamalarına katılımları kesinleştiği durumlarda arttırılabilecektir. UEFA müsabakalarına grup aşamasına katılım hakkı sağlayan kulüpler takım harcama limitlerini UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin 3’te 1’i takım harcama limitlerini arttırmak için Kulüp Lisans Kurulu tarafından, kulübün talebine bağlı olmaksızın dikkate alınacaktır. Finansal kuruluşlara borcu olmayan kulüpler UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin tamamını takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabileceklerdir.

Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin T+1 sezonunda oyuncu satışından elde ettiği net transfer gelir fazlasının 3’te 1’i, takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılabilecektir. Transfer işlemlerindeki net gelir fazlası hesaplanırken, transfer gelirlerinden transfer harcamalarının çıkarılmasıyla bulunan tutar dikkate alınır. Net transfer gelirleri futbolcu kesin yada geçici transfer sözleşmelerine ait gelir ve T+1 sezonuna ait transfer gider farkı üzerinden hesaplanır.

T+1 Sezonunda Finansal Yükümlülüklerini Azaltan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı

Kulüplerin finansal kurumlara olan mevcut yükümlülüklerini tamamen sona erdirerek veya yeniden yapılandırarak T+1 sezonunda anapara ödeme yükümlülüklerinin olmaması halinde Takım Harcama Limitleri yeniden hesaplanarak arttırılabilir. Finansal yükümlülüğün sona erdiği veya yeniden yapılandırıldığı tarihe kadar gerçekleşen anapara ve faiz ödemeleri dikkate alınır. Takım Harcama Limiti hesaplanırken bu ödemeden sonra gerçekleşecek olan ana para ödemeleri ortadan kalktığından daha önce düşülmüş olan tutarlar takım harcama limitine dahil edilir. Sezon sonuna kadar olan faiz ödemeleri bağımsız denetim şirketi tarafından raporlanmış güncel etkin ortalama faiz oranı ile hesaplanır. Finansal yükümlülüklerine ait anapara ödemelerinin yeni finansal yükümlülükler ile gerçekleştirilmesi durumunda yeni yükümlülüğün vadesinin kısa süreli (1 yıldan az) olması takım harcama limitinde artırımında dikkate alınmaz. Yeni kaynak olarak sunulan yükümlülüklerin vadelerinin 1 yıldan uzun olması gerekmektedir.

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Takım harcama limitlerine uyulmazsa ne olur?

TFF, takım harcama limitinin aşılması durumunda kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulayabiliyor.

Buna göre takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle: