TFF, takımların harcama limitlerini açıkladı!

Süper Lig kulüplerinin 2020-21 sezonundaki harcama limitleri belirlendi.

Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Süper Lig kulüpleri için belirlenen 2020-21 sezonu takım harcama limitlerini belirledi.

Kulüpler önümüzdeki sezonda mali durumlarına göre tek tek belirlenen limitler çerçevesinde harcama yapabilecek.

Bilindiği üzere 2019-20 sezonunda limitler üzerindeki kabul edilebilir sapma miktarı %30'du. Önümüzdeki sezon ise bu sapma miktarı %15 olarak belirlendi.

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TFF'den yapılan açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabileceği de duyuruldu.

TFF tarafından açıklanan kulüplerin harcama limitleri şöyle: