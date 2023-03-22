TFF duyurdu: Süper Lig’den dört değil iki takım düşürülecek

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle iki takımın ligden çekilmesi üzerine radikal bir kararın altına imzasını attı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde küme düşecek takımların sayılarını karara bağladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hakları baki kalmak kaydıyla çekilen takımlardan dolayı Süper Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'den 4 yerine 2'şer takımın küme düşeceği belirtildi.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'le ilgili alınan kararlar şu şekilde: