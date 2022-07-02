Cüneyt Çakır: "Yurt dışından teklifler var, bir karara vardım"

Tecrübeli hakem yurt dışından teklifler aldığını söylerken kararını yakın zamanda herkesle paylaşacağını açıkladı.

Cüneyt Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu ile bir yıl daha sözleşmesi olduğunu belirtiyor ancak geleceğiyle ilgili bir karar aşamasında olduğunun da altını çiziyor.

FIFA kokartlı hakemin farklı ülkelerin federasyonlarından teklif aldığı ileri sürülmüş ve hakemliği bırakabileceği iddia edilmişti.

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda final karşılaşmasını yöneten Çakır, DHA'ya yaptığı açıklamalarla bu iddialara yanıt verdi.

Cüneyt Çakır ne söyledi?

Türkiye Futbol Federasyonu ile bir yıllık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Cüneyt Çakır, yurt dışından teklif aldığını söyledi:

"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var.

Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."

Cüneyt Çakır hakemliği bırakabilir mi?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 2009 yılından beri yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladılar.

Farklı federasyonlardan teklif alan Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un bu tekliflere sıcak baktıkları ancak yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklif değerlendirmek istedikleri söyleniyor.

Cüneyt Çakır'ın TFF ile sözleşmesi devam etse de Türkiye'deki kariyerini bitirmesinin ardından Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte başka bir ülkenin federasyonunun çatısı altında hakemlik kariyerlerini sürdürecekleri iddia ediliyor.

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