TFF'den Gianluigi Buffon ve Volkan Demirel'e kritik görev

EURO 2032 UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.

Kritik gün Salı

İstanbul’dan kalkan uçakla Cenevre Havalimanına gelen heyette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik ve TFF yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

TFF heyeti, bu akşam 18.00'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelecek ve son detayları görüşecek.

Salı günü iki ülke federasyon yetkilileri UEFA Yönetim Kuruluna sunum yapacak ve öğleden sonra çıkacak kararı bekleyecek.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.