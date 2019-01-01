Terry: Agüero'ya engel olmadım

Chelsea'nin eski stoperi John Terry, Sergio Agüero'nun transferine engel olduğu iddialarını yalanladı.

Aston Villa'da antrenörlük görevi yapan John Terry, geçmişte Sergio Agüero'nun 'ye transfer olmasını engellediği yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

The Athletic, Chelsea'nin 2010 yılının başlarında Sergio Agüero'yu 'den 35 milyon euro karşılığında transfer etmek istediğini ancak bu transfere Terry'nin engel olduğunu öne sürdü. Haberin devamında Terry'nin, Chelsea'nin Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında Agüero'yu izlediği ve beğenmediği belirtildi. Ayrıca Terry'nin Agüero yerine David Villa'nın alınması gerektiğini söylediği de iddia edildi.

Resmi Instagram hesabı üzerinden bu iddiaları yalanlayan Terry, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kim uyduruyor bu masalları? Zahmet edip de Agüero'nun menajerini arasalardı koca bir saçmalığı çözmüş olurlardı!"

Agüero ise 2010'da verdiği bir röportajında yerine Chelsea'ye gitmeye daha sıcak baktığını ifade etmişti:"

Haberin devamı aşağıda

"Chelsea harika bir kulüp. Son yıllarda Avrupa'nın en korkulan takımlarından biri oldular. Didier Drogba ve Frank Lampard, mevkilerinin en iyi oyuncuları. Böyle oyunculardan çok şey öğrenebilirim, bundan hiç şüphem yok. Londra'da yaşamak ben ve eşim için gerçekten muhteşem olurdu."

"Carlos Tevez, Manchester City'de çok iyi işler yapıyor. Ama benim için kupa mücadelesi veren takımlara gitmek daha mantıklı. City henüz hazır değil."

2011 yılına gelindiğinde Chelsea'nin bariz ilgisine rağmen Agüero, Manchester City ile el sıkıştı. Şu sıralar Etihad'daki dokuzuncu sezonuna giren Agüero, geçen sürede kazanılan 4 lig şampiyonluğunda da önemli bir pay sahibi oldu.