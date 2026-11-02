Ten Hag: Manchester United küme düşme yolunda!

Old Trafford'un koridorlarını sarsan şok edici bir açıklamada, Manchester United'ın eski teknik direktörü Hollandalı Erik ten Hag, kulübün yaşadığı eşi benzeri görülmemiş çöküş gölgesinde, birinci lige düşme hayaletinin Manchester United'ı tehdit eden gerçek bir ihtimale dönüştüğü uyarısında bulundu.

Ten Hag'ın açıklamaları, takımın Chelsea karşısında iki golle mağlup olmasının ardından geldi. Bu yenilgiyle United, dokuz hafta sonunda yalnızca yedi puanda kalarak on yedinci sıraya geriledi ve düşme hattının sonuncusu Crystal Palace'ın yalnızca averajla önüne geçebildi.

İstatistik ağı "Opta" verilerine göre United, tüm kulvarlardaki son dokuz maçta hiçbir galibiyet alamadı. Bu, kulübün 1984 yılından bu yana kazanamadan geçirdiği en uzun seri olup, takımı vuran teknik krizin boyutunu yansıtıyor.

Düşme kâbusu geri döndü

United'ın 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez küme düşme ihtimali sorulduğunda, ten Hag endişesini gizlemedi ve açık sözlülükle şöyle konuştu: "Premier Lig'de bu kesinlikle mümkün, çünkü bütün takımlar güçlü ve hepsinin yetkin teknik direktörleri var."

Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Hollandalı teknik direktör, "Reuters"ın aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Eğer bir kez mağlup tarafta yer alır ve o kısır döngüye girersen, evet, o zaman işler son derece zor hale gelebilir."

2026-2027 sezonundan itibaren Hollanda kulübü Twente'yi çalıştıracak olan ten Hag, daha önce ortaya koyduklarını hatırlatan bir mesajla şunları söyledi: "Biz gelmeden önce kulüp altı yıl boyunca hiçbir kupa kazanamadan geçti. Şimdi nerede olduklarına bakın!"

Ten Hag, 2022 yılında Manchester United'a gelmiş ve görev süresi boyunca takımı FA Cup ve Lig Kupası şampiyonluklarına taşımış, ardından 2024 yılında görevinden alınmıştı.

Düşüşe rağmen güven

Felakete rağmen Manchester United yönetim kurulu, sahasında Bournemouth karşısında yediği gollü ağır mağlubiyete ve Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında aldığı aşağılayıcı 4-1'lik yenilgiye rağmen, mevcut teknik direktör Michael Carrick'i takımın başında Chelsea maçına çıkarmaya karar verdi.

United, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Ardından pazar günü Premier Lig'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Bu iki maç, sezonunun tüm kaderini belirleyebilir.