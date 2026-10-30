Faslı Raja'nın teknik direktörü İspanyol Paco Jémez, kulüp yönetiminin takımın sonuçlarındaki gerilemeye karşı sabrının tükenmesinin ardından görevinden ayrılmanın eşiğine geldi. Fas Ligi'nde puan kaybetmeye devam eden takım, taraftarların artan öfkesi ve teknik kadroda acil bir değişiklik yapılması yönündeki talepleriyle karşı karşıya.

Faslı "Hespress" sitesinin aktardığına göre, Raja yetkilileri Hassania Agadir ile oynanan son maçtaki beraberliğin ardından Jémez ile sözleşmeyi feshetmeye karar verdi. İspanyol teknik adam, beklenen sonuçları alamaması ya da kulübün ve taraftarının hedeflerine uygun bir performans sergileyememesi nedeniyle bu karara neden oldu.

Yeşil takımın yönetiminin önümüzdeki dönemde Jémez ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmede sözleşmenin fesih şekli ele alınacak ve iki taraf arasındaki sözleşme ilişkisinin karşılıklı rıza ile sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılacak. Böylece İspanyol teknik adam sayfası kapatılarak yeni bir teknik kadro arayışına girilecek.

Aynı zamanda Raja yönetimi, takımı mevcut durumundan çıkaracak ve gruba dengeyi yeniden kazandıracak bir teknik direktör arayışıyla gündemdeki çeşitli seçenekleri değerlendirmek için harekete geçti. Zira kulüp, kupalar için güçlü bir şekilde mücadele etmeyi ve Fas ile Afrika futbolunun büyükleri arasındaki yerini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Gelecek maçlar AHL CAF Confederations Cup 11:00 RCA

Dârülbeyzâ şehrindeki El Arbi Zaouli Stadı'nda Hassania Agadir karşısında alınan beraberlik, Jémez üzerindeki baskıyı artırdı ve geleceğini yeniden şüphe dairesine soktu. Puan kayıplarının devam etmesi kulüp içinde bir endişe kaynağına dönüştü; sonuçların gerilemesi ve takımın performansında belirgin bir iyileşme işaretinin görülmemesi de bu endişeyi büyüttü.

Öfke artık yalnızca yeşil sahadaki sonuçlarla sınırlı kalmadı; son dönemde Raja taraftarlarının İspanyol teknik adamın görevden alınmasını talep eden sesleri yükseldi. Taraftarlar, takımın yaşadığı durumun sorumluluğunu yönetim kuruluna ve spor şirketine yükledi; gerek olumsuz sonuçlar gerekse taraftarların beklentilerini karşılamayan sönük performans açısından.

Raja yönetimi, önümüzdeki aşamada kesin kararlar almak zorunda kaldı. Zira takımın, gerek yerel gerekse kıtasal düzeyde bir dizi önemli maça girmeden önce güvenini hızla yeniden kazanması gerekiyor.

Üst üste 3 beraberlik krizi büyütüyor

Raja'nın Fas Ligi'ndeki rakamları, takımın sezon başından beri yaşadığı krizin boyutunu yansıtıyor. Takım son üç maçında galibiyet alamayarak sırasıyla Maghreb de Fès, FUS Rabat ve Hassania Agadir karşısında beraberlikle yetindi.

Raja, lige Renaissance Zemamra karşısında aldığı galibiyetle başlamıştı ancak bu başlangıcın üzerine koymayı başaramadı ve takımın rekabet etme kapasitesi hakkında pek çok soru işareti doğuran bir sonuç serisinin ardından 6 puanla on birinci sıraya geriledi.

Yeşil takım, Fas Ligi'nin altıncı haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü Renaissance Berkane karşısında zorlu bir maça hazırlanıyor. Bu maç, özellikle Jémez üzerindeki artan baskılar ve takımın galibiyet temposunu yeniden yakalama ihtiyacı göz önüne alındığında, teknik heyetin geleceği açısından büyük önem taşıyabilir.

Jémez krizi, Al Ahly ile iki maçı da ilgi odağına taşıyor

Raja içindeki olası değişikliklerin önemi yalnızca Fas Ligi maçlarıyla sınırlı değil; kıtasal katılıma kadar uzanıyor. Takım bu sezon CAF Konfederasyon Kupası'nda Mısırlı Al Ahly, Togolu Kara ve Angolalı Primeiro de Agosto ile aynı grupta yer alıyor.

Al Ahly ve Raja taraftarları, iki takım arasında grup aşamasının üçüncü ve dördüncü haftalarında oynanacak maçları heyecanla bekliyor. Bu maçlar, teknik kadroda beklenen değişikliğin tamamlanması halinde, Faslı takımın farklı bir görüntü sergilemesine sahne olabilir.

Al Ahly'nin, önümüzdeki 18-20 Aralık tarihleri arasında Kahire Stadı'nda Raja'yı ağırlaması planlanıyor. Ardından Mısır takımı, önümüzdeki 8-10 Ocak tarihleri arasında Faslı rakibine konuk olacak.

Raja yönetimi Paco Jémez ile ayrılığın detaylarını ya da yeni teknik direktörün kimliğini resmen kesinleştirmemiş olsa da, yönetimin taraftarların öfkesini yatıştırma ve yaklaşan yerel ile kıtasal karşılaşmalar öncesinde takımın gidişatını düzeltme isteği göz önüne alındığında, önümüzdeki saatler teknik heyetin geleceğine dair önemli gelişmeler getirebilir.