Yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Süper Lig’de oldukça kötü bir sezon geçiren ve taraftarlarını üzen Beşiktaş’ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımın sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe’ye emanet edilmesi kararı çıkarken, yönetim kurulu da gelecek sezona yönelik çalışmalarına başladı. Teknik direktör arayışlarına hız veren siyah-beyazlı takımda bir numaralı gündem maddesinin Almanya Milli Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Hansi Flick olduğu öne sürüldü.

Fanatik’te yer alan haberde Beşiktaş yönetimi, bir numaralı teknik direktör adayı olarak görülen 59 yaşındaki çalıştırıcıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Hasan Arat yönetiminin daha önce de gündemine gelen Flick sezon devam ederken herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etmiş ve sezon sonunu işaret etmişti.

Milli takımda hayal kırıklığı yaşadı

Adı son dönemde Barcelona ile de anılan ve Xavi’nin yerine göreve gelebileceği öne sürülen Flick’in La Liga geçmişinin bulunmaması ve Barcelona’yı yeterince tanımaması nedeniyle bu olasılığın zayıfladığı belirtilmişti.

Uzun süre Almanya Milli Takımı’nda Joachim Löw’ün yardımcılığını yapan Flick, 2019’da Bayern Münih’in teknik direktörlüğüne getirilmişti. Bayern’de iki Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Flick sonrasında Bayern’de o dönem sportif direktörlük görevini yürüten Hasan Salihamidzic ile yaşadığı problemlerden dolayı ayrılık kararı almış ve Almanya Milli Takımı’nın başına geçmişti. Milli takımda beklenen başarıyı yakalayamayan deneyimli çalıştırıcı, EURO 2024 öncesinde koltuğunu Julian Nagelsmann’a devretmişti.