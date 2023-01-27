Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Premier Lig ekibi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Frank Lampard ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Premier Lig ekibi Everton'ın bir numaralı adayı Marcelo Bielsa olurken, Arjantinli çalıştırıcının alternatifleri de dikkat çekiyor. Ligde 19. sırada yer alan ve düşme ihtimali bulunan Everton'da Bielsa ile anlaşılamaması halinde rotanın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de yardımcılığını yapan oğlu Davide Ancelotti'ye dönmesi bekleniyor.

Everton ile masaya oturmak için Londra'ya giden Bielsa ile görüşmeler sürerken, 33 yaşındaki Davide Ancelotti de Everon'ın alternatifleri arasında yer alıyor.

Daha önce Everton'da çalıştı

İtalyan teknik direktörün PSG'de çalıştığı dönemden bu yana teknik heyetinde yer alan Davide, babasıyla birlikte Bayern Münih, Napoli, Everton ve Real Madrid'de görev yaptı.

Son sekiz maçta iki puan toplayabilen ve son 12 maçta sadece bir kez kazanabilen Everton'ın kadrosunda başta Dominic Calvert-Lewin, Amadou Onana ve Jordan Pickford olmak üzere çok sayıda uluslararası yıldız bulunuyor. Davide Ancelotti'nin kulüpte daha önce çalışmış olması ve genç yaşına rağmen büyük bir deneyime sahip olması İtalyan antrenörü öne çıkartıyor.