Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a verilen cezaya yorum yapmaktan kaçındı.

Vinicius, İspanya Ligi'nde Villarreal karşılaşmasında kırmızı kart görmesinin ardından 4 maç ceza aldı. Rakip oyuncunun saçını çekerek kötü davranış sergilediği için 2 maç, maçın hakemine itiraz ettiği için de 2 maç ceza verildi.

Atletico Madrid de geçen sezon benzer bir olay yaşamış, eski oyuncusu Iker Luque, Ponferradina'ya karşı oynanan yedek takım maçında 3 maç ceza almıştı.

Marca gazetesi, Simeone'nin La Liga'nın dokuzuncu haftasında yarın cumartesi günü oynanacak Atletico Madrid - Espanyol maçının hazırlık basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı.

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Simeone, "Vinicius ile Iker Luque'ye verilen cezalar arasındaki fark mı? Espanyol." dedi.

Arjantinli teknik direktör, yalnızca tek bir kelimeyle, "Espanyol" diyerek yanıt vermekle yetindi ve Real Madrid yıldızının cezasına yorum yapmaktan kaçındı.

Yarınki maçla ilgili olarak Simeone, "Her alanda gelişmek için her zaman yer vardır. Beş maç kazanmak, işleri çok iyi yaptığınız anlamına gelmez. Her zaman bir miktar şans da vardır." diye konuştu.

Simeone, "Koke ve Cardoso yarın bizimle olmayacak, bu yüzden önemli bir oyuncu kadromuz var. Sezon sonunda bunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Arjantinli çalıştırıcı, "Hâlâ inşa aşamasındayız. Oyuncuların oynadıkları dakikaları yönetmemiz gerekiyor, ancak her zaman maçları kazanmaya özen göstererek." vurgusunu yaptı.

Simeone, "Pablo Barrios mu? Tüm bu sözler onu olumsuz etkilememeli veya zayıflatmamalı. Pablo bizim için son derece önemli bir oyuncu." dedi.

Tecrübeli teknik direktör, "Koke mi? Bir aile üyemizi kaybettiğimizde hepimizin geçtiği aşamadan geçiyor. Ayrıca bacağında bazı ağrılar var, bu nedenle onu yarın götürmemeye karar verdik." açıklamasında bulundu.

Simeone, sözlerini şöyle tamamladı: "Espanyol teknik direktörü Manolo Gonzalez'i takdir ediyorum, onun yönetimi altında takım her zaman iyi bir rekabet seviyesi ortaya koyuyor. Oyuncular ne için oynadıklarını biliyorlar ve bir takım oyun tarzını biliyorsa, bu teknik direktörden kaynaklanır. İyi çalışan ve büyük rekabet gücüne sahip bir takım; karşılarında her zaman zorluk yaşadık."