Tebas, FIFA'nın eski kehanetiyle uyardı: Futbol tehlikeli bir dönemeçte

İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, yerel futbol müsabakalarının karşı karşıya olduğu artan tehlikelere karşı uyarıda bulunarak, bazı kararların ve futbol kurumlarının yarattığı sonuçların artık yalnızca olası bir tehdit olmaktan çıkıp, oyunun halihazırda yaşadığı bir gerçeklik haline geldiğini belirtti.

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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun sitesine göre Tebas, Torino kentindeki Sosyal Futbol Zirvesi'ne katılımı sırasında şunları söyledi: "Yerel müsabakalarımıza yönelik bir tehditle karşı karşıya değiliz, aksine bu tehlikeyi çoktan yaşıyoruz." Büyük liglerin kısa vadeli kazançlara odaklanmak yerine geleceğe bakması gerektiğinin altını çizdi.

LaLiga Başkanı, düşüncenin orta ve uzun vadeye uzanması gerektiğini açıkladı; yeni ihdas edilen turnuvaların gelecekteki etkilerinin incelenmesi gerektiğine işaret ederek Kulüpler Dünya Kupası'nı örnek gösterdi ve bunun beş ya da altı yıl sonra futbola yansımalarının ne olacağını sordu.

Tebas, Avrupa müsabakalarına katılmayan kulüplerin, futbol sisteminin yaşadığı değişikliklerden en çok zarar görenler olduğuna işaret ederek 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin yaşanan mücadeleyi hatırlattı.

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O dönemde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Süper Lig projesinin ortaya koyduğu öneriye benzer bir şekilde değişiklikler yapmaya çalıştıklarını ortaya koydu; bu karşı karşıya gelişin önemli olduğunu ve önerilen değişikliğe karşı çıkan tarafların zaferiyle sonuçlandığını vurguladı.

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İspanyol liginin tutumunu açıklarken Tebas, bazı futbol kurumlarının performansını eleştirerek şöyle dedi: "Bazı kurumların bu endüstriye zarar verecek şekilde hareket ettiğini söylemekten çekinmiyoruz. FIFA değişmeli." Ayrıca Avrupa'nın 60 binden fazla profesyonel oyuncuyu barındırdığını, oysa tüm futbol endüstrisinin yalnızca 20 kulüp etrafında döndüğünü, bunun da geri kalan kulüpleri ve oyuncuları gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını sözlerine ekledi.

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LaLiga Başkanı, müsabakalarla bağlantılı çok sayıdaki ekonomik çıkara değindi; belirli kulüplerin çıkarlarını öne çıkarmak yerine rekabetin tümünü koruma gerekliliğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Çoğu zaman müsabakanın çıkarları bazı kulüplerin çıkarlarıyla örtüşmüyor ve bizim bu yönelimi değiştirmek için çalışmamız gerekiyor."

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Tebas bu mücadelede galip gelinebileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi; on yıl önce yaptığı uyarıları, futbolun bugün geldiği noktaya ilişkin öngörüleri nedeniyle bazılarının kendisini karamsarlıkla nitelediği anları hatırlattı ve mevcut gelişmelerin eski endişelerinin doğruluğunu teyit ettiğini değerlendirdi.

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Sözlerini, uluslararası ve Avrupa federasyonlarının oyunun yönetimindeki hâkimiyetine işaret ederek tamamladı: "UEFA ve FIFA bir tekele sahip ve ben, kararları özgür, şeffaf ve Avrupa futbolunun dürüstlüğünü koruma yararına olduğu sürece bu tekele saygı duyuyorum."

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