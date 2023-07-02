Çanakkale’de tanıştığı Tayvanlı kadınla evlenen Onur Doğan, Tayvan’a yerleşti ve Tayvan Milli Takımı’nın formasını giymeye başladı.

Türk futbolu son yıllarda yurt dışına çok sayıda oyuncu gönderirken, bu futbolcular arasında en ilginç hikayelerden birine sahip olan isim hiç şüphesiz Çanakkale Dardanelspor altyapısından yetişen Onur Doğan. 1987 Çanakkale doğumlu Onur Tayvanlı bir kadınla evlenmesinin ardından bu ülkeye yerleşirken, Tayvan vatandaşlığına geçti ve Taylan Milli Takımı’nın formasını giymeye başladı.

Son olarak Taiwan Leopard takımı için oynayan ve bu sezon altı maça üç gol sığdırmayı başaran Onur, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Her zaman mutlu!

2014 yılından bu yana şu ana dek 28 kez giydiği Tayvan Milli Takımı’nın formasıyla dokuz gol atan Onur, Tayvan futbolunun en golcü isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. 2010 yılından bu yana bu ülkede top koşturan Onur, kariyerini büyük bir olasılıkla bu ülkede noktalayacak gibi görünüyor.

Tayvan’da “Her zaman mutlu olan” anlamına gelen Chu En-Le ismini alan ve bu ülkenin kültürüne tamamen adapte olmayı başaran Onur, eşiyle Çanakkale’de tanışmıştı. İki çocuk sahibi olan Onur’un aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğini ise zaman gösterecek.