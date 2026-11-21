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Lazio, cumartesi öğleden sonra Serie A'daki liderliğini pekiştirdi. Takımını sırtlayan Tijjani Noslin, Lecce karşısında alınan 3-0'lık galibiyette attığı iki golle büyük pay sahibi oldu.

Roma'daki maç öncesinde de İtalya liginde lider olan Gennaro Gattuso'nun takımı, 12 maçta 32 puana ulaştı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Lazio, maçın 25. dakikasında öne geçti. Gustav Isaksen'in ortasında doğrudan rakibinden daha yükseğe çıkan Noslin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İlk golün ardından iki takım da birkaç küçük fırsat yakaladı ancak başka net bir pozisyon üretilmedi.

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İkinci yarıda önce Lecce, ardından Lazio kornerden tehlike yarattı. Konuk ekip adına Tiago Gabriel'in kafa vuruşu üstten dışarı giderken Davide Frattesi'nin şutu kurtarıldı.

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Kısa süre sonra Lazio farkı ikiye çıkardı. Güzel bir atağın ardından ceza sahasında topla buluşan Kenneth Taylor, topuk pasıyla Noslin'i buldu. Noslin'in şutu kaleciye çarparak ağlara gitti: 2-0.

Taylor, yalnızca birkaç dakika sonra ikinci asistini yapmaya yaklaştı. Pasıyla buluşan Reda Belahyane sol köşeye sert bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

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Son bölümde Fratessi, ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla Lazio'nun farkı 3-0'a çıkarmasını sağladı.

İki golün ardından Noslin'in bu sezon Serie A'daki gol sayısı sekize yükseldi. Noslin, Donyell Malen ile birlikte gol krallığı yarışında ikinciliği paylaşıyor.

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Gol krallığında liderliğini sürdüren isim ise Gustavo Varela. Dokuz golü bulunan Monza forveti, Juventus ve Napoli'nin de aralarında olduğu kulüplerin ilgisini çekiyor.