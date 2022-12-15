Sağ bek, Avrupa'da oynamak istemediğini vurgulayıp Beşiktaş'ın zaten Premier Lig seviyesinde olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın sağ beki Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın İngiltere Premier Lig seviyesinde bir ekip olduğunu iddia etti.

Vodafone Park'taki ilk karşılaşmasında adeta bir rüyada olduğunu da belirten Bingöl, Avrupa hedefinin olmadığını ve kendisini Beşiktaş'ta geliştirmek istediğini söyledi.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı'na konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şu yorumu yaptı:

"Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim. Bunları anlatmam imkânsız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum.

"İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim.

"Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim yok.

"Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım.

"Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum."

Tepkiler

Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ı Premier Lig seviyesinde gördüğünü açıklamasının ardından bazı taraftarlar sosyal medyada bunu eleştirdi ve şu tepkileri verdi:

"Hiç Premier Lig izlememiş sanırım."

"İngiltere 3. Ligi olabilir."

"Saçından beynine oksijen gitmiyor ve böylece saçmalıyor."

"Söylediğine kendisi inandı mı acaba? Pek sanmıyorum."

Tayfur Bingöl'ü ne bekliyor?

2022 Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'daki hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, 15 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.