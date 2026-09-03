Tavsiyesini verdi: Mourinho, Alvarez ve Barcelona krizine dahil oldu

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesi kriziyle sarsılan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'e tavsiyede bulundu.

Alvarez, Barcelona'ya transfer olma isteğini açıklamıştı ve Katalan kulübünün birden fazla resmi teklif sunmasına rağmen Atletico Madrid, forvetinin ayrılığını reddetti.

İspanya'da yaz transfer döneminin önceki gün, salı günü sona ermesiyle birlikte Alvarez, en azından önümüzdeki ocak ayına kadar Atletico Madrid forması giymeye devam edecek.

Barcelona ise Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından ilk takımın forveti olması için Gabriel Jesus ile anlaştı.

Mourinho, takımının yarın cuma günü İspanya La Liga'da Real Betis'e karşı oynayacağı maç öncesinde bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Alvarez'in kriziyle benzer bir durum yaşayıp yaşamadığı sorusuyla karşılaştı.

Mourinho, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu spesifik durumu Simeone'den daha iyi kimse bilemez, bu konuda söyleyecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum."

Alvarez'e tavsiyede bulunarak şunları ekledi: "Her zaman söylediğim şey şudur: Bir oyuncu memnun değilse ve 1 Eylül'e (transfer döneminin sonu) gelinmişse, artık memnun olmalıdır, aksi takdirde ocak ayına kadar oynayamaz."

Portekizli teknik direktör, Alvarez'in geleceği hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünden itibaren ve en azından aralık ayına kadar onun kulübü için önemli bir oyuncu olacağını hissediyorum."

Mourinho, Atletico'yu yarıştan dışlamıyor

Mourinho, İspanya La Liga şampiyonluk yarışının iki takımla (Real Madrid ve Barcelona) sınırlı kalacağı fikrini reddederek, Atletico Madrid'in kendisini güçlü bir rakip yapacak niteliklere sahip olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Atletico'nun da sahnede olacağını düşünüyorum. Bunu açıkça söylemeseler bile, yarışabileceklerini hissettiklerini düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Transfer yapış biçimleri onlara güç veriyor, ayrıca teknik direktörü korumaları, organizasyon ve antrenman yöntemleri sayesinde içeride bir istikrar var. Bu da takıma, sürekli değişiklik yapanlara kıyasla daha fazla güç kazandırıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre Atletico adaylardan biri. Sonrasında Betis ve Real Sociedad gibi Şampiyonlar Ligi sıralamaları için yarışacak güçlü takımlar var."

Mourinho, büyük kulüplere yüklenen büyük baskılar göz önüne alındığında İspanya La Liga'nın kolay bir turnuva olmadığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bana göre bu kolay bir şampiyonluk değil. Burada her zaman kazanmak için sürekli bir baskı var. Almanya veya Fransa'da şampiyonluk adayları daha rahat, çünkü sonunda şampiyon olacaklarını biliyorlar; ancak burada kazanmak dışında herhangi bir sonuç iyi bir sonuç olarak görülmüyor."

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Alonso ve Arbeloa ile konuştu mu?

Mourinho ayrıca, Real Madrid hakkında eski teknik direktör Xabi Alonso ile konuşmadığını, ancak eski teknik direktör Alvaro Arbeloa ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Şöyle dedi: "Roma'dayken Leverkusen'e karşı oynadığımızdan bu yana Xabi ile konuşmadım. Alvaro ile ise konuştum, ancak edindiğim bilgiler ondan gelmedi."

Şunları ekledi: "Eski bir teknik direktörün önceki durumu hakkında konuşması kolay değil, ama mesele onunla ilgili değildi."

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