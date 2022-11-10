Tata Martino: Barcelona kariyerimin en kötü dönemiydi

Barcelona'nın 2013'te teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Arjantinli futbol adamı Tata Martino, kariyerinin en kötü dönemini Katalan ekibinde geçirdiğini söyledi.

Şu anda Dünya Kupası'na hazırlanan Meksika Milli Takımı'nın başında bulunan deneyimli çalıştırıcı, yaşadıklarını eşsiz bir deneyim olarak nitelendirse de üzüntüsünü gizlemedi.

"Kimseye bir sitemim yok çünkü Barcelona'yı çalıştırdığım için asla sitem edemem. Dünyanın en önemli takımlarından birini yönetebildiğim için hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğramadım.

Buna rağmen o yılın kariyerimin en iyi yılı olduğunu ve orada geçirdiğim her günden keyif aldığımı söyleyemem çünkü durum açık konuşmak gerekirse bunun tam tersiydi.

Barcelona benim için harika bir ders oldu. Teknik direktörlük kariyerimin en kötü yılıydı ama büyük bir deneyim kazandım"