Atlético Madrid, La Liga'da elde ettiği istatistiksel bir başarıyı ancak 13 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden yakalayabildi. Deplasmanda art arda aldığı olumlu sonuçların ardından İspanyol ekibi, bu cumartesi akşamı Elche'yi heyecanlı bir mücadelede 3-2 yenerek aynı tabloya geri döndü.

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Galibiyet, La Liga'nın 14. haftasında Martínez Valero Stadı'nda, pek çok dalgalanmaya sahne olan bir maçın ardından geldi. Atlético karşılaşmaya güçlü başladı: Alejandro Grimaldo 5. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi, iki dakika sonra da Lee Kang-in, ev sahibinin oyun kurulumundaki bir hatayı değerlendirerek farkı ikiye çıkardı.

Elche, 26. dakikada Marc Pubill'in topla çıkıştaki hatasından yararlanan Martim Neto'nun golüyle farkı bire indirdi. Ancak Julián Alvarez, 41. dakikada Alex Baena'nın pasını ağlara göndererek ilk yarı bitmeden farkı yeniden ikiye çıkardı. İkinci yarının başında Bouba Sangaré 48. dakikada Elche'nin ikinci golünü kaydetti ve kalan dakikalar, Atlético'nun üstünlüğünü koruma becerisi için zorlu bir sınava dönüştü.

Mister Chip'in X platformundaki hesabından paylaştığı bir istatistiğe göre, Diego Simeone'nin çalıştırdığı ekip deplasmanda üst üste 6 galibiyet alarak İspanya Birinci Ligi tarihindeki en iyi deplasman galibiyet serisini egale etti.

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İlk seri, bir sezonun sonu ile yeni sezonun başı arasında, 8 Mayıs ile 28 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Atlético Madrid o dönemde deplasmanda Celta Vigo, Real Zaragoza, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid ve Real Madrid'i yenmişti.

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Mevcut seri ise 2026-2027 sezonunda Real Sociedad galibiyetiyle başladı. Ardından Deportivo Alavés, Espanyol, Levante ve Getafe galibiyetleri geldi, altıncı halka da Elche karşısında tamamlandı.

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Mister Chip, Atlético Madrid'in daha önce tek bir sezonda deplasmanda üst üste altı galibiyet alamadığını belirtti. Bu da mevcut seriyi kulübün kayıtlarında "benzeri görülmemiş" bir seri haline getiriyor.

Bu başarının geri dönüşü, Aralık 2011'den bu yana Atlético Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin imzasını taşıyor, zira her iki seri de onun görev dönemine denk geliyor. Arjantinli teknik adam, geçen hafta (13. hafta) Getafe'yi 3-0 yenerek La Liga'da bir rekor daha kırmıştı. Bu galibiyetle ligdeki zafer sayısını 345'e çıkaran Simeone, efsane isim Luis Aragonés'i teknik direktör olarak en çok galibiyet alma sıralamasında geride bırakmıştı.

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Seri, La Liga'nın bir sonraki haftasında en zorlu sınavıyla karşılaşacak: Atlético Madrid, Spotify Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak. 23. haftaya ait bu karşılaşma, iki takımın İspanya Süper Kupası'ndaki programı nedeniyle daha ileri bir tarihte oynanacakken öne çekildi.

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