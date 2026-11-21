Hollandalı Donyell Malen, Parma karşısında sergilediği olağanüstü gol şovuyla Roma tarihine adını büyük harflerle yazdırdı. Bu performansla 66 yıldır kırılamayan bir rekoru egale eden Malen, 2026 yılında Avrupa'nın en golcü isimleriyle doğrudan yarışa girdi ve Harry Kane ile Kylian Mbappe gibi isimlerin önüne geçti.

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Malen, Roma'nın cumartesi günü Serie A'da Parma'yı 5-1 yendiği farklı galibiyette dört gol atarak bu yıl ligdeki gol sayısını 26'ya çıkardı ve 1960 yılına uzanan tarihi bir başarıyı egale etti.

Opta verilerine göre Malen, bir takvim yılında Serie A'da 25'ten fazla gol atan Roma tarihindeki ikinci oyuncu oldu. Bunu daha önce 1960 yılında 26 gol atan Pedro Manfredini başarmıştı.

Hollandalı golcü, 2026 yılının bitmesine altı hafta kala tarihi rekoru geçmek ve bir takvim yılında Serie A'da en çok gol atan Roma oyuncusu olarak rekoru tek başına elinde tutmak için yalnızca bir gole ihtiyaç duyuyor.

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Malen'in rakamlarının önemi yalnızca İtalyan kulübünün kayıtlarıyla sınırlı değil. Yalnızca iç liglerde atılan golleri baz alan istatistiğe göre Roma'nın golcüsü, bu yıl gol sayısında Avrupa'nın en önemli yıldızlarından bazılarını geride bırakmayı başardı.

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"Tutto Mercato Web" sitesinde yayımlanan rakamlara göre, Bayern Münih'in golcüsü ve Ballon d'Or sahibi Harry Kane, 2026 yılında Bundesliga'da 21 gol attı. Barcelona'nın yıldızı Raphinha da LaLiga'da aynı sayıya ulaşırken, Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin aynı organizasyondaki gol sayısı 19'da kaldı.

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Malen'in bu rakamları, Aston Villa'dan Roma'ya transferinden bu yana süren parlak performansının bir sonucu. Hollandalı oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında 14 gol attıktan sonra bu sezon da yüksek gol ortalamasını sürdürdü ve 11 maçta 12 gole ulaştı.

Bu performans onu bu sezon Serie A gol krallığı yarışının zirvesine taşıyor. Rapora göre Malen, Monza'nın golcüsü Gustavo Varela'nın üç gol önünde bulunuyor ve ligin en golcü isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

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Ocak ayında 28 yaşını doldurması beklenen Malen, İngiltere'deki deneyiminde en iyi performansını sergileyemediği santrfor rolünde istikrarı yakaladı. Oyuncunun parlak performansının ardından Roma, mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar sürmesine rağmen kendisiyle yeni bir kontrat için görüşmeler yürütüyor.

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