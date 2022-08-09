Chelsea taraftarlarının Cucurella bestesi hakkında bilmeniz gereken her şey

Marc Cucurella, Chealsea formasıyla ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu Goodison Park'ta Everton'a karşı çıktı. Taraftarlarsa yeni transferleri için yaratıcı bir beste oluşturmak için hiç vakit kaybetmedi.

Cucurella, ikinci yarıda yedek kulübesinden sahaya çıktığında, takımını deplasmanda desteklemeye gelen taraftarlar destek amaçlı kısa ve akılda kalıcı bir tezahürat yapmıştı. Çok zaman geçmeden tezahüratlar yüksek sesle yankılanmaya başladı.

Önceleri Manchester United ve İngiltere defans oyuncusu Harry Maguire için ünlenen beste aynı melodiyle bu sefer Cucurella'ya uyarlandı. Beste hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyoruz.

Sözler

Cucurella bestesi, oyuncusunun İspanyol köklerine atıfta bulunarak başlıyor ve saçlarına yapılan dokunuşla son buluyor 😁

Cucurrella, Cucurella,

He eats paella,

He drinks Estrella,

His hair is f*cking massive

Anlamları

Cucurella bestesi çok eğlenceli bir beste. Büyük çoğunlukla oyuncunun İspanyol kökeni ve göz alıcı saç stiliyle ilgili.

Tıpkı Manchester United'ın Maguire bestesi gibi 1950'lerin Meksika halk şarkısı La Bamba'nın melodisiyle söyleniyor.

Paella ise İspanya'nın Valencia bölgesinden tavuk veya deniz ürünleriyle pişirilen çok popüler bir İspanyol yemeği

Estralla bölümü ise Barcelona'da üretilen popüler bir biraya atıfta bulunuyor. Estrallanın aynı zamanda İspanyolca ve Katalanca'da anlamı yıldız yani Cucurella için doğru bir tercih olmuş.

Son olarak Cucurella'nın saçlarına yapılan göndermenin ilginç bir hikayesi var. Cucurella'nın annesi Patricia, oğlu La Masia'da oynarken onu tribünün üstlerinden daha kolay görüp seçmesi için oğlunun saçlarını bu şekilde uzattırıyormuş 🤩