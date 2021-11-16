Taraftarla arası açılan Miralem Pjanic'in eğlence fotoğrafları sızdırıldı

Beşiktaş'ın orta sahası Miralem Pjanic'in başı eğlence görüntüleriyle dertte.

Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 mağlup ederken Pjanic'in ülkesinin turnuvaya katılma ümitlerini de bitirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaş'ın yıldızı yerini Mateo Susic'e bırakırken taraftarların ıslıklarına maruz kaldı.

Miralem Pjanic milli takımda ne yaşadı?

Finlandiya maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Pjanic'in Bosna Hersekliler ile arasını gündeme gelen bazı fotoğraflar da açtı.

Klix'in haberine göre; Beşiktaş'ın yıldızı, Finlandiya maçı öncesi sportmenlik dışı eğlendi.

Haberde Miralem Pjanic'in kritik maçtan bir gün önce çekildiği iddia edilen eğlence fotoğraflarına da yer verildi.

Bosna Hersekli oyuncunun fotoğraflarda milli takım eşofmanıyla yer alması oldukça tepki topladı.

Miralem je izviždan u Zenici u meču protiv Finske, a sada isplivavaju fotografije i videa njegovih navodnih izlazaka prije meča #zmajevi #miralempjanic https://t.co/aKjByqhmb3 — Klix.ba (@klixba) November 15, 2021

Miralem Pjanic, Finlandiya maçında neden ıslıklandı?

Finlandiya maçının 66. dakikasında Miralem Pjanic yerini Susic'e devrederken Bosna Hersek, 2-0 mağlup durumdaydı.

67. dakikada oyuna giren Luka Menalo iki dakika sonra durumu 2-1'e getirse de Finlandiya, 3-1'lik skorla galip gelen taraf oldu.

Bosna Hersek'in Dünya Kupası fırsatını elinden kaçırmasının faturası ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusuna kesildi.

Pjanic oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü ıslıklayıp yuhalarken, bir bölümü ise alkışlayarak yıldız futbolcuya destek verdi.

Miralem Pjanic bu sezon ne yaptı?

Siyah-beyazlılar'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak katılan Bosna Hersekli oyuncu şimdiye kadar toplamda 8 maçta görev aldı

Sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Pjanic oynadığı maçlarda toplam 4 asist yaptı. Pjanic bu asistlerin 2'sini ligde, 2'sini de Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

2008'den bu yana Bosna Hersek forması giyen Pjanic ülkesi adına bugüne kadar 103 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Miralem Pjanic, Bosna Hersek'in 2014 Dünya Kupası'ndaki kadrosunun da bir parçasıydı ve yıldız futbolcu turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

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