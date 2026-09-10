"Taraftar mutlu değil": Şubeyr, Ali Mahmud olayının ardından Ammuta'ya yüklendi

Medya mensubu Ahmed Şubeir, Mısır Ehli'sinin teknik direktörü Faslı Hüseyin Amuta'yı, dün çarşamba günü takımın oyuncusu Ali Mahmud ile yaşadığı olay sonrası eleştirdi.

Ali Mahmud'un oyundan alınmasının ardından oyuncu sahadan çıktı ve futbol direktörü Vail Cuma ile tokalaştı, ardından yüzünde öfke belirtileri görülen Amuta ile tokalaşmak istedi; Amuta oyuncuyu kendine çekti, ona bazı sözler söyledi ve ardından elleriyle onu itti. Bu görüntü büyük tartışma yarattı.

Şubeir bugün radyoya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ali Mahmud dün oyundan çıkarken, tabii ki ben televizyondan izliyordum, gece bana videolar gelene kadar ve Amuta ile olanları görene kadar. İlk başta gerçekten Ali'nin hatalı olduğunu düşünmüştüm, yani Ali bir şey yaptı ya da bir laf etti sandım, çünkü Kaptan Hüseyin Amuta'dan Ali'ye bir itiş vardı. Deli olacaktım: 'Ali, Ehli kulübündeki düzeni bildiğin ve daha küçük bir çocuk olduğun halde neden böyle bir şey yapıyorsun?' dedim. Ta ki hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde çocuğun kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle hiçbir şey yapmadığından emin olana kadar."

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Ve şöyle devam etti: "Soruşturmaya sevk edildiği söylendi, ne için?! Soruşturmaya sevk edilecek bir şey yapmadı ki. Teknik direktör onun kızgın çıktığını, yani rahatsız çıktığını görmüş. Çocuk eliyle böyle selam verdi, yani yorgun. Vail Cuma ile iyi tokalaştı, adama da uzaktan böyle selam verdi. Görünüşe göre bu, örneğin Amuta'yı ya da bir şeyi kızdırmış olabilir, mümkün yani. Ama ondan kızgın olsan bile, hayır, bu sözler soyunma odalarında söylenir!"

Ve ekledi: "Sorun yok yani, ama insanların önünde oyunculara itiş kakış yapma fikri, hakkını almak istiyorsun, sorun değil yani, ama oyuncu bir şey yapmadı, normal çıktı, ne bir şeye tekme attı, ne bir şeye vurdu, ne surat astı, ne küfretti, ne bir şey yaptı, hiçbir şey! Gayet normal, kızgın çıktı yani. Kaptan Amuta yalnızca bu tür şeylere dikkat etsin, çünkü bu tüm grubun yararına değil."









Ehli taraftarı ve Mukavlun ile berabere kalınması

Ehli'nin dün Mukavlun ile 1-1 berabere kalması hakkında Şubeir şöyle konuştu: "Teknik açıdan da Ehli taraftarı maçların yönetilme biçiminden memnun değil, değişikliklerin yapılış şeklinden de. Maçların yönetilme biçiminden memnun olmama hali var, maçların nasıl yönetildiğinden hoşnut olmama hali var. Buna karşılık Mokwena'ya, Pyramids ile bakarsan, hayır, işler yolunda gidiyor. Mokwena, Masri'yi yendi, Mahalla'yı Mahalla'da yendi, Gouna'yı yendi, Gor Mahia'yı Gor Mahia'da 2-0 yendi. Yani adamın işleri iyi gidiyor."

Ve şöyle devam etti: "Kaptan Hüseyin Amuta'ya tavsiyem: Yardımcılarınla otur, işlerin nasıl gittiğine bak, çünkü sonuçta Ehli taraftarı güçlü, Ehli taraftarı çok çok güçlü ayrıca. Dün gerçekten taraftar üzerine düşeni yaptı, kendi yerini neredeyse doldurmuştu yani. Tabii ki, Mukavlun tribünlerinin kapasitesinin biraz az olduğuna saygı duyarak, ve Ehli'nin Mukavlunü'l-Arab stadında oynamayı tercih etmediğini sana söylediğime saygı duyarak, ama sana bir kez daha söylüyorum: Taraftar memnun değil, hoşnut değil."

Şubeir: Ehli nereye gidiyor?

Ehli'nin eski kalecisi şunları söyledi: "Şu an kamuoyunu meşgul eden soru şu: Ehli nereye gidiyor? Birçok kişi değişiklikten, değişiklikten bahsediyor, güçlü bir akım değişimden söz ediyor. Peki sen her 5 maçta bir teknik direktör mü değiştireceksin?! Ribeiro ile böyle yaptın, ondan sonra İmad en-Nahhas, ardından Torup. Ehli kulübünde çok fazla karışıklık yaşandı."

Ve devam etti: "Mukavlun ile çok çok çok kötü bir performansla berabere kalındı. Sakın kimse bana hakem Mahmud Besyuni'nin beraberliğin ya da iki puan kaybının sebebi olduğunu söylemesin, ve iyi ki hakemden bahseden kimseyi görmedim, ben bu mağduriyet işini sevmem, ne Ehli'de ne başkasında."

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Ve ekledi: "Her birkaç maçta bir teknik direktör göndermek kesinlikle olmaz, teenni ve sükûnet olması gerekir. Ama bu, teknik direktörle oturup konuşmana engel değil. Teknik direktöre tüm teknik yetkileri vermen güzel, ama daha güzeli onunla oturup meselenin ne olduğunu görmen. Yöneticilerle teknik direktör arasında sürekli bir iletişim ve hesaplaşma olmalı ve işlerin nasıl gittiğini görmeliler."