Altın Ayakkabı ödüllü tek Türk futbolcu olan Tanju Çolak, çok ses getiren Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferine değindi.

Burak Elmas'ın mali açıdan ibra edilmemesi üzerine kongre kararı alan Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı genel kurulda oy verenler arasında Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane golcüsü Tanju Çolak da yer aldı.

Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle sarı-kırmızılı camiadan tepki alan Çolak, her zaman Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

1991-1992 sezonunun başında, Altın Ayakkabı kazandığı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğunda ağladığını belirten ve sarı-kırmzılı takımı bırakmak istemediğini ifade eden Çolak, ezeli rekabetin diğer yakasına geçtiğinde bile Galatasaray taraftarı olduğunu gizlemediğini ve bunu kendisinden başka yapabilen bir futbolcunun olmadığını söyledi.

Gol ortalamaları çok yüksekti

Süper Lig'de forma giydiği 282 karşılaşmada 240 gol atan ve lig tarihinin en golcü oyuncularından biri olan Çolak, 157 kez giydiği Galatasaray formasıyla 152 gol atmıştı. Fenerbahçe'de iki sezonda 64 gol atan ve her iki takımda da ulaşılması güç gol ortalamaları yakalayan Çolak, 18 yıldır kongre üyesi olmasına rağmen Galatasaray'ın seçimlerinde ilk kez oy kullandı.

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Çolak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin o dönemki 10 numarası Oğuz Çetin'in kendisine bilinçli bir şekilde pas atmadığını söylemişti. Fenerbahçe'ye örtülü ödenek aracılığıyla transfer olduğunu söyleyen Çolak'ın bu sözleri dönemin başkanı Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık tarafından yalanlanmıştı.

Daha fazla okuma