Tammy Abraham'ın İstanbul'a ineceği saat belli oldu: Beşiktaş için yolda

Beşiktaş transferde son noktaya geldiği Tammy Abraham'ı İstanbul'a getirirken İngiliz santraforun Türkiye'ye geliş saati de belli oldu.

Beşiktaş, uzun süredir merakla beklenen golcü transferini resmiyete döktü. Siyah-beyazlılar, Roma’nın İngiliz forveti Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak için ilk adımı attı.

Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcu, İstanbul'a geliyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kartal emojisi eşliğinde sadece tek bir kelime yer aldı: “Geliyor!”

Tammy Abraham saat kaçta gelecek?

İngiliz yıldız, bugün saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Siyah-beyazlı camia, yeni golcüsünü büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”

Bu transferle, David Jurasek'in ardından yaz döneminin ikinci hamlesini yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurma hedefinde önemli bir adım daha attı.

Chelsea altyapısından yetişen 26 yaşındaki İngiliz golcü, profesyonel kariyerine 2017’de Maviler’in A Takımı’nda başladı. Swansea City, Aston Villa ve Bristol City formalarını kiralık olarak giydikten sonra, 2021 yazında Roma’ya tam 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Geride kalan sezonu Milan’da kiralık geçiren Abraham, kariyerinde bugüne kadar 430 resmi maçta 172 gol ve 51 asist üretti.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü, hem Süper Lig’e hem de taraftarın yüreğine şimdiden göz kırpıyor.