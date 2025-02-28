Tahkim Kurulu'ndan Mourinho kararı: Cezası düşürüldü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Ayrıca, Mourinho'ya verilen 1 milyon 617 bin TL'lik para cezası da 558 bin 550 TL'ye düşürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de karar verildi. Buruk'un 1 maçlık cezası onanırken, kendisine verilen 1 milyon 500 bin TL'lik para cezası 500 bin TL'ye indirildi.

Tahkim Kurulu’nun açıklaması

Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho ve Okan Buruk’un cezalarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 resmi müsabaka soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 117.000,00 TL para cezası, 1 maç ve 58.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmıştır. Rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 2 maç ceza ve 1.500.000,00 TL para cezası ise 1 maç ve 500.000,00 TL olarak düzeltilmiştir."

Aynı açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un cezasına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Okan Buruk’un müsabaka sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 1 resmi müsabaka soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası onanırken, 1.500.000,00 TL para cezası 500.000,00 TL olarak düzeltilerek onanmıştır."

Cezaların gerekçesi

Jose Mourinho’nun aldığı cezaların sportmenliğe aykırı hareket ve fair-play anlayışına aykırı açıklamalar nedeniyle verildiği belirtildi. Okan Buruk’un cezası ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle alındı.

Bu karar, Fenerbahçe ve Galatasaray camialarında farklı yankılar uyandırırken, Tahkim Kurulu’nun aldığı indirim kararları tartışmalara neden oldu.