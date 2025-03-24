Szoboszlai'den Arda Güler'i çıldırtacak Instagram yorumu!

Arda Güler’in Macaristan maçında yaptığı 'sus' işareti sonrası Szoboszlai sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez A Ligi’ne yükseldi. Gecenin öne çıkan ismi ise Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerilim oldu.

Mücadelenin 39. dakikasında Arda Güler’in attığı golle Türkiye skoru 2-0’a getirdi. Bu golden hemen önce yaşanan bir pozisyonda iki oyuncu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Arda Güler, rakibine eliyle ‘sus’ işareti yaparken Szoboszlai bu hareketi hakeme şikayet etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda, “Buraya geldiğimiz skorun bilincinde oynamaya çalıştık. Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szoboszlai bizi korkutmaya çalıştı ama başaramadı” ifadelerini kullandı.

Szoboszlai’den “1088” göndermesi

Gerilimin ardından Szoboszlai cephesinden de bir tepki geldi. Macar futbolcu, bir haber sitesinin Arda Güler’in ‘sus’ işareti yaptığı anı paylaşmasına, sosyal medya üzerinden yalnızca “1088” yazarak yorum yaptı.

Bu sayı, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid formasıyla aldığı toplam dakika sayısını (1088 dakika) temsil ediyor. Genç oyuncunun yeterince süre alamaması, İspanyol basınında sık sık tartışma konusu olmuştu. Szoboszlai de bu sayıyı kullanarak Arda’nın süre sıkıntısına gönderme yaptı.

Arda’dan net yanıt

Tüm bu gerilime rağmen Arda Güler, sahada verdiği yanıtla dikkat çekti. Milli formayla çıktığı 20. maçında 4. golünü atan genç yıldız, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takım olarak özgüvenlerinin arttığını vurguladı: “Birbirimizle oynadıkça daha çok güveniyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah.”

Türkiye'nin Macaristan karşısında aldığı bu tarihi galibiyet, Arda Güler’in etkili performansı ve yaşanan ikili gerilimle uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.