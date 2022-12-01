Szczesny: "Messi ile iddiaya girip 100 Euro kaybettim!"

Wojciech Szczesny, Arjantin'in Polonya'yı yendiği maçta penaltı kararı üzerine Lionel Messi ile bahse girdiklerini açıkladı.

Arjantin, Alexis Mac Allister ve Julian Alvarez'in golleriyle Polonya'yı 2-0 yenerek C Grubu'u zirvede tamamladı.

Gollerden önce Szczesny'nin hava topu mücadelesinde Messi'nin yüzüne müdahalede bulunduğu kabul edildi.

Polonya'nın kalecisi, hakem Danny Makkelie'nin VAR'a gittikten sonra penaltı noktasını göstermeyeceğinden o kadar emindi ki Messi ile 100 Euro'luk bir bahse girdi.

Ancak Szczesny, Makkelie'nin penaltıyı vermesi üzerine bahsi kaybetti ve şaka yollu bir şekilde artık cezalandırılmayı beklediğini itiraf etti.

Ne söylendi?

TV2'ye konuşan Szczesny, konuyla ilgili şunları söyledi: "Penaltıdan önce Messi ile konuştuk ve hakemin penaltıyı vermeyeceğine dair '100 Euro'suna' bahse girerim' dedim.

"Ancak Messi'ye karşı iddiayı kaybettim. Dünya Kupası'nda buna izin verilip verilmediğini bilmiyorum. Muhtemelen bunun için ceza alacağım! Ama şu anda umurumda değil. Bence zaten Messi'nin yeterince parası var.''

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Szczesny 'i ne bekliyor?

Polonyalı kaleci, pazar günü Al Thumama Stadyumu'nda son 16 turunda Fransa'nın yıldızlarına karşı kalesini koruyacak.