İtalya Şampiyonu Inter Milan, 55 milyon avroya Chelsea’ye transfer olan Arjantinli Marco Balestra’yı kadrosuna katma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Real Madrid’in eski sağ bek oyuncusu İspanyol Dani Carvajal ile anlaşmaya doğru ilerliyor. Bu transfer, Nerazzurri’ye Denzel Dumfries’in yerine geçecek ideal bir alternatif sunabilir.

İtalyan yorumcu Sergio Testa, Inter Milan’ın Madrid doğumlu bek oyuncusuna ciddi ilgi duyduğunu açıklayarak şunları söyledi: "Inter Milan'ın 55 milyon euro karşılığında Balestra'yı transfer edememesinin ardından, Dani Carvajal, as sağ bek pozisyonunu doldurmak ve genç oyunculara yardımcı olmak için adaylar listesine girdi," diyerek bu olasılığın İtalyan kulübü tarafından büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Bu transferin cazibesi, Carvajal’ın bu yıl 30 Haziran’dan sonra resmi olarak serbest oyuncu statüsüne geçecek olmasından kaynaklanıyor. Bu da Inter’in transfer ücreti ödemek zorunda kalmayacağı, sadece imza parası ödeyeceği anlamına geliyor. Böylece kulüp, Balestra için ayırdığı 55 milyon avroyu İspanyol oyuncunun mali taleplerini karşılamak için kullanabilir.

Carvajal ise mevcut İtalya şampiyonuna katılma fikrine sıcak bakıyor gibi görünüyor. Real Madrid ile karşılaşmaktan kaçınmak için İspanya’da kalmak istemiyor. Ayrıca, iyi bir performans sergilemesi halinde İspanya milli takım kadrosuna geri dönebileceği bir ligde oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi’nde devam etme imkanı da onu cezbediyor.

Suudi Arabistan ve Katar’dan cazip teklifler olsa da, ailevi bir faktör İtalya’nın lehine olabilir; zira kayınbiraderi forvet Joselu’nun İspanya’ya dönme ihtimali, İtalyan ligini İspanyol bek için en ideal seçenek haline getiriyor.

Inter Milan, Carvajal ile sözleşme imzalamakla, takıma hemen katkı sağlayabilecek bir sağ bek kazandığının farkında. Carvajal, düzenli süre alarak üst düzey bir performans sergileyebilecek; ayrıca, savunma yetenekleriyle etkili hücum katkılarını birleştiren oyun stili, kulübün gereksinimlerine tam olarak uyuyor.