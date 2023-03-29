Efsane oyuncunun yeni adresi bilinmiyor ancak yeni adresinin neresi olmayacağı oldukça net.

PSG ile olan sözleşmesi yaz aylarında bitecek olan Lionel Messi’nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu büyük bir merak uyandırırken, Suudi Arabistan’dan sürpriz bir açıklama geldi. Cristiano Ronaldo’ya da ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Ligi’nde mücadele eden Al-Tai takımının başkanı, Arjantinli efsaneyi takımında görmek istemediğini söyledi.

Suudi Arabistan televizyon kanalı SBC’ye konuşan Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan, “Messi gibi doymuş ve artık maçları saha içinden izlemeye başlayan bir oyuncuyu takımıma almak istemiyorum” dedi.

Üç muhtemel adres

Takımının Bayern Münih’e elenmesinin ardından Alman futbolunun efsane ismi Phillip Lahm tarafından da eleştirilen Messi, Bayern’e karşı etkisiz bir görüntü sergilemişti.

Sezonun sona ermesiyle birlikte PSG’den ayrılması beklenen Messi’nin yeni adresi olma konusunda en öne çıkan takımlar efsane oyuncunun yuvası Barcelona, David Beckham’ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal oldu. İspanyol basını Messi’nin sıklıkla Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile temasta olduğunu belirtirken, MLS takımları da Messi’yi lige getirmek için adeta seferberlik ilan etti.