Ligue 1’de sezonun bitmesiyle birlikte Fransa’daki kariyerini noktalaması beklenen Lionel Messi, dev bir teklif aldı.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürülen Lionel Messi’nin babasının bu hafta Riyad’da görülmesi oyuncunun yeni sezonda kariyeri boyunca büyük rekabet yaşadığı Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan’a transfer olacağı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre Suudi Arabistan futbol tarihinin en büyük kulüplerinden biri olan Al Hilal, Messi’ye yılda 221 milyon euro kazanacağı astronomik bir kontrat önermeye hazırlanıyor.

Ronaldo'nun rekorunu kıracak

Hatırlanacağı gibi Ronaldo’nun Al Nassr’a transferi yılda 200 milyon euro karşılığında gerçekleşmiş ve spor tarihinin en büyük kontratı olmuştu.

Aralık ayında Arjantin Milli Takım ile Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından PSG’de kalması beklenen ancak takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmesinin ardından yeniden yapılanma planları içerisine girmesi, Messi’nin takımdan ayrılacağı şeklindeki söylentilere neden olmuştu. Bu sezon PSG formasıyla 31 maça çıkan Messi bu karşılaşmalara 18 gol ve 17 asist sığdırmıştı.