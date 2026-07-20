Suudi Arabistan mı, Türkiye mi?.. De Bruyne, Napoli'den ayrılmanın eşiğinde

Bir basın haberine göre, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve kulübü Napoli, sadece bir yılın ardından yollarını ayırmaya hazır; bu kapsamda, oyuncuya Türkiye veya Suudi Arabistan’da yeni bir kulüp bulmak üzere aracılar görevlendirildi.

Manchester City'nin geçen yaz sözleşmesini yenilememe kararı almasının ardından, De Bruyne'nin futbol kariyerini bu ülkelerde sonlandıracağı tahmin ediliyordu.

De Bruyne, yaşam tarzıyla ilgili nedenlerden dolayı Napoli'ye katılmayı tercih etmişti, ancak en önemli nedeni onu birkaç ay boyunca sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığı olan hayal kırıklığı dolu bir deneyim yaşadı.

Geri dönüşünün ardından Belçikalı milli oyuncu, Antonio Conte’nin benimsediği defansif oyun tarzından rahatsızlığını dile getirmişti. Ayrıca, daha da defansif bir yaklaşıma sahip olmasıyla tanınan yeni teknik direktör Massimiliano Allegri’nin göreve gelmesi de oyuncuya geleceği konusunda olumlu sinyaller vermedi.

Fransız “L’Équipe” gazetesi bugün, geçen ay 35 yaşına giren De Bruyne’nin kariyerinin son aşamasına geçmeye hazır olduğunu doğruladı ve menajerlerine kendisi için yeni bir kulüp aramaları talimatı verdiğini belirtti.

De Bruyne’nin Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor ve kulübün sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Haberde, Galatasaray'ın daha önce bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirttiği ve Türkiye Süper Ligi ile Roshen Ligi'ndeki kulüplerin de ilgilendiği vurgulandı.

De Bruyne, Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Napoli’ye bedelsiz transfer olduğu için, İtalyan kulübünün yüksek maaş yükünden kurtulmak amacıyla sembolik bir bedel karşılığında ayrılmasına izin vermesi muhtemel.