Real Madrid’in efsane kaptanı, eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi Suudi Arabistan’ın yolunu tutabilir.

Kamu Yatırım Fonu’nun ülkedeki büyük takımların yüzde 75’ini satın aldığı Suudi Arabistan Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema’nın ardından büyük bir futbol efsanesine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Suudi takımı Al-Ahli PSG’den ayrılan Sergio Ramos’a yılda 20 milyon dolarlık bir teklif yapacak.

Eski takım arkadaşları Ronaldo ve Benzema’nın aynı ülkede kazandıklarından çok daha uzak bir maaş teklifiyle karşı karşıya kalan Ramos, Marca’ya göre Şubat ayında Al-Nassr’dan çok daha cazip bir teklif almış ancak bu transfer oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ni bir kez daha kazanma hayali nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yaşına rağmen çok formda

PSG’den ayrıldığını resmen duyuran Ramos’un yeni adresi ise netleşmedi.

PSG’deki ilk sezonunda sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve bu durumun da etkisiyle İspanya’nın 2022 Dünya Kupası kadrosunun dışında kalan 37 yaşındaki efsane futbolcu, bu sezon ise sakatlığını geride bırakmış ve 45 maçta forma giymişti.

42 kez sahaya ilk 11’de çıkan ve ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gösteren Ramos’un yeni takımı büyük bir merakla bekleniyor.