Suudi Arabistan’ın Mohamed Salah’a ilgisi bitmiyor

Suudi Ligi’nin en yetkili ismi Michael Emenalo, Liverpool’un yıldızını transfer edebilmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Suudi Pro Ligi Futbol Direktörü Michael Emenalo, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'a olan ilgilerinin hiçbir zaman bitmediğini söyledi. Al-Ittihad’ın Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasına bir gün kala 150 milyon sterlinlik sözlü teklifini reddeden Liverpool yönetimi, oyuncunun satılık olmadığını sıklıkla tekrar etse de Suudi cephesi ise henüz vazgeçmiş değil.

Liverpool'da tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde beşinci sırada yer alan Salah’ı Suudi Ligi’nde görmek istediklerini dile getiren Emenalo’nun bu açıklaması Liverpool taraftarlarını endişelendirdi.

"Her şey para değil"

Bu yaz Jordan Henderson, Roberto Firmino ve Fabinho gibi önemli oyuncularını Suudi Arabistan’a kaptıran Liverpool, Premier Lig’de sezona dört maçta ikişer gol ve asistle başlamıştı.

Liverpool formasını 311 kez giyen 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalara 189 gol sığdırmayı başarırken, İngiliz ekibiyle aralarında Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’in de bulunduğu çok sayıda şampiyonluk elde etmişti. Avrupa’da Basel, Roma ve Chelsea formaları da giyen Salah daha önce yaptığı açıklamada paranın her şey olmadığını ve Liverpool’dan ayrılmanın kendisini çok üzeceğini söylemişti.