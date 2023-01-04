Al-Nassr'a imza atan efsane oyuncu basın toplantısında unutulmayacak bir gafa imz attı.

Spor tarihinin en büyük kontratlarından birine imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni takımı için yaptığı ilk basın toplantısında tarihi bir gafa imzasını attı.

Suudi Arabistan'a transfer olan 37 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamada Güney Afrika'da bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Güney Afrika'da oynayacak olmanın kariyerinin sonu anlamına gelmediğini belirten Ronaldo'nun bu sözleri kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünya Kupası adaylığına yardımcı olacak

Utanç verici bir an yaşayan Ronaldo insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamadığını ve Al-Nassr'ın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Al-Nassr'ın yer aldığı organizasyonlarda şampiyonluk hedeflediğini hatırlatan Ronaldo, ligin oldukça rekabetçi olduğunu bildiğini ve tekrar futbol oynayacak olmanın tadını çıkartacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığında da rol alması beklenen Ronaldo'nun Suudi futbolu için önemli bir saha dışı figürü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.