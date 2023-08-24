Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe'nin, sözleşme uzatmak için kulüple görüşmeye başladığı iddia edildi.

PSG'de geleceği merakla beklenen Kylian Mbappe ile ortaya yeni bir iddia atıldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız yıldız, önümüzdeki yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemek için kulüple görüşmelere başladı.

Mbappe'nin sözleşmesinde bir opsiyon maddesi bulunuyor. Raporlar, bu maddenin aktif hale getirilerek kontratın 2025'e kadar uzatılabileceğini bildiriyor.

İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan yıldız futbolcunun böyle bir karar alması tüm futbol dünyasını şaşırtabilir.

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Carlo Ancelotti ne söyledi?

Bu arada, Sky Sports'un haberinden yaklaşık bir saat önce Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de transferle ilgili bir açıklamada bulundu.

İtalyan hoca, düzenlediği basın toplantısında transferin devam edip etmeyeceği sorulduğunda şunları söyledi:

"Hayır, bunu göz ardı ediyorum. Yüzde 100 hayır. Her şey bitti, piyasa kapanmadan yeni transferleri iptal ediyorum. Kadro tamamlandı."

Şimdi ne olacak?

Görünüşe göre Real Madrid, bu yaz transfer dönemi için Kylian Mbappe'ye kapılarını kapatmış durumda. Los Blancos, oyuncuyu önümüzdeki yaz ücretsiz olarak transfer etmek istiyor.

PSG ise dünya yıldızını bedavaya kaptırmamak için elinden geleni yapacak. İngiltere'den gelen haberler, önümüzdeki günlerde beklenmeyen gelişmelerin yaşanabileceğinin bir göstergesi.