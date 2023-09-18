Sürpriz iddia: Marco Verratti PSG’den fazla kiloları nedeniyle gönderildi

Fransız basını yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasının ardında yatan sürpriz gerçeği açıkladı.

Henüz 19 yaşında transfer olduğu PSG’den ayrılan ve kariyerini Katar’da sürdürecek olan Marco Verratti’nin ayrılığına ilişkin oluşan sır perdesi biraz olsun aralandı. Al Arabi’de yılda 35 milyon euro kazanacak olan İtalyan futbolcu için PSG’ye 50 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, Fransız ekibini bu karara iten faktör Verratti’nin hayatının düzensizliği oldu.

Fazla kiloları sonunu getirdi

Dar alanlardaki becerisi ve üst düzey pas kalitesiyle PSG kadrosunda bulunduğu sürece tüm teknik direktörlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Verratti’nin Luis Enrique tarafından gözden çıkartılmasında antrenmanlara aşırı kilolu gelmesi kilit rol oynarken, bu durum İspanyol çalıştırıcı tarafından kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Verratti’nin ayrılığı sonrasında Vitinha, Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz ve Cher Ndour şimdi orta sahada Verratti'nin yerini doldurmak için uğraşan isimler arasında yer alsa da PSG’nin lige yaptığı kötü başlangıç bu kararın doğruluğunu tartışmaya açık bir hale getiriyor. İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu sevinci de yaşayan Verratti, kariyeri boyunca hiç Serie A’da oynamamıştı.